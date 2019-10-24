Çankaya'da gecekonduya yer yok

Çankaya'da planlı ve sağlıklı yapılaşma için çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, gecekondu yıkımlarına devam ediyor. 2019 yılında yıkımı gerçekleştirilen gecekondu sayısı 134'e ulaştı.

Çankaya'da planlı ve sağlıklı yapılaşma için çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi gecekondu yıkımlarına devam ediyor. 2019 yılında yıkımı gerçekleştirilen gecekondu sayısı 134'e ulaştı.

Başkent Ankara'nın en modern yapılarını içinde barındıran Çankaya'da gecekondulara geçit verilmiyor. Çankaya Belediyesi Yapı Kontrol, Zabıta, Fen İşleri ve Veteriner İşleri gibi birimlerinin koordineli çalışmalarıyla yıkım kararı çıkarılan gecekondular birbiri ardına yıkılıyor.

Nüfus artışı, hızlı kentleşme, altyapı ve planlama yetersizliği nedeniyle büyük kentlerin en büyük sorunu olan gecekondular, yasal sürecin işletilmesinin ardından yıkılarak ilçedeki görüntü kirliliği ortadan kaldırılması sağlanıyor. Ayrıca, boş olduğu için vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek durumların da önüne geçen Belediye ekipleri, yıkımlarda mahalle muhtarlarıyla işbirliği yaparak ve vatandaşları önceden bilgilendirerek mağduriyetlerin önüne geçiyor.

2019 yılı boyunca 134 gecekondu yıkımını gerçekleştiren Çankaya Belediyesi, yıkım için gerekli yasal işlemleri tamamlanmış gecekonduların yıkımına plan ve program çerçevesinde devam edecek.