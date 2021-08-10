Çankaya'da gelenekselleşen Açık Hava Sinema Şenliği başlıyor

Ankara Çankaya Belediyesi tarafından, 12 Ağustos'ta başlayacak Açık Hava Sinema Şenliği'nde 12 farklı noktada 4 film ile Çankayalılara nostalji dolu günler yaşatılması hedefleniyor.

Çankaya'nın gelenekselleşmiş "Açık Hava Sinema Şenliği" Ağustos ayı ile yeniden başlıyor. 12 Ağustos'ta Huzur Pazaryeri'nde ilk gösterimi yapılacak şenlik, 12 farklı noktada 4 film ile Çankayalılarla buluşacak. Sezon filmleriyle açık havada sinema yaşayacak başkentliler, bu yıl Arif v 216, bayi toplantısı ve Soul filmlerini izleme fırsatı bulabilecek.

Nostalji dolu günler adına mahalle kültürünü yeniden canlandıran etkinliklerle Başkent Ankara'da yeni bir atmosfer oluşturmak istediklerini ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Mayıs ayında sona eren tam kapanmanın ardından güzel günleri tekrar yaşatmak, sosyal mesafe ve pandemi kurallarına uyarak açık hava sinema nostaljisini Çankayalı hemşerilerimize yeniden hatırlatmak istedik. Vatandaşlarımız birlikte bir şeyler yapmaya, hasret kalmış durumda. Çankaya Belediyesi olarak her türlü önlem alarak halkımızı parklarımız ve kent meydanına dönüştürdüğümüz pazaryerlerinde birbirinden güzel etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.