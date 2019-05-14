Çankaya'da hayata ç'engel atanlar

Çankaya Belediyesinin eğitilebilir zihinsel engelli bireylerin rehabilitasyonu amacıyla oluşturduğu Ç'engel Kafe, Kızılay'a yolu düşen Başkentlileri konuk ediyor. Kafe, son dört ayda yaklaşık 13 bin kişiyi konuk etti. Sakarya Caddesi'nde hizmet veren ve Down Sendromlu bireylerin garsonluk yaptığı kafeden elde edilen gelir, engelli bireylerin yararına kullanılıyor.

Çankaya Belediyesinin, eğitilebilir zihinsel engelli bireylerin rehabilitasyonu amacıyla oluşturduğu ve Çankaya Belediyesi Başkanlık Binası'nın Sakarya Caddesi tarafında hizmet veren Ç'engel Kafe Başkentlileri konuk etmeye devam ediyor. 2019 yılı başından bu yana 13 bin kişiyi ağırlayan ve 10 down sendromlu çalışanı bulunan Ç'engel kafe, onların sosyal hayatın içinde yer almalarını sağlamasının yanı sıra gelir elde etmelerini de sağlıyor. Başkentlilerin uğrak yeri haline gelen ve engelli gençlerin kolay kavrayabilecekleri, işlerini kolay yapabilecekleri şekilde tasarlanan Ç'engel Kafe'de, turuncu, mavi ve yeşil renkler kullanılıyor. Masaların üzerindeki örtüden, masaların üzerindeki objelere kadar her şey aynı renkten oluşuyor.

Sanatla da iç içeler

Çengel Kafe'de emek veren engelli bireyler aynı zamanda kültür ve sanatsal aktiviteleriyle de örnek oluyor. Çengel Kafe'nin tiyatro, halk oyunları grubu ve ritim atölyesi bulunuyor. Kafe çalışanları, “Aşk-ı Memnumsu Çarpık Kentleşme”, “Bir Garip Yüzyıl”, “Samaralar ve Tamaralar”, “Titanik” tiyatro oyunlarıyla, halk dansları ve ritim atölyesiyle Ankara ve Ankara dışındaki üniversitelerde, festivallerde ve önemli günlerde pek çok kez sahne aldı.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen yarışmada 25 belediyenin sunduğu 40 proje arasından seçilerek Özel Teşvik Ödülü sahibi de olan Ç'engel Kafe, engelli gençlere spordan, gezilere, drama-tiyatro, dans, halk dansı, ebru baskısı, fotoğrafçılık, bilgisayar eğitimi vb. kurslara katılma, konser, sinema, tiyatro gibi etkinlikleri izleme olanağı da sunuyor.