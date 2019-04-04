Çankaya'da hedef 600 bin

Çankaya Belediyesi, yaz aylarında ilçenin parklarını süsleyecek çiçeklerin üretimini ara vermeden sürdürüyor. Uğur Mumcu Parkı içinde bulunan belediyeye ait Çansera'da belediye işçileri tarafından üretimi devam eden çiçekler, Nisan ayının son haftasıyla birlikte parklarda toprakla buluşacak. Çankaya Belediyesi, üretimi devam eden aslanağzı, begonya, petunya, vapur dumanı, horoz ibiği, vinka, alisyum, ateş, kadife, saraypatı, yıldız, zinya ve Bodrum papatyası gibi yazlık çiçeklerden bu yıl 600 bin üretmeyi planlıyor. Yoğun şekilde devam eden çalışmaların ardından Nisan sonu dikilmeye hazır hale gelecek rengarenk çiçekler, Çankaya parklarını süsleyecek.