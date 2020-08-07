Çankaya'da ilaçlama çalışmaları sürüyor

Çankaya Belediyesi yaz aylarında artan sıcaklıklarla beraber karasinek ve sivrisineklerin üreme alanlarında larva mücadelesine yoğun bir şekilde devam ediyor. Hava sıcaklıklarının yüksek seviyelerde görüldüğü şu günlerde ilaçlama çalışmalarına yoğunluk veren Çankaya Belediyesi, karasinek ve sivrisinek erginlerine karşı da açık alan ilaçlamasına hız kesmeden devam ediyor. Yaz ayları ile birlikte haşerelerin üremesine engel olmak için yoğun çaba sarf eden Çankaya Belediyesi, ilaçlama çalışmalarında Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı doğaya ve çevreye en az zararlı ilaçları kullanıyor. Vatandaşların sağlığını koruyan ve çalışmalarını bu yönde sürdüren Çankaya Belediyesi, sivrisinek ilaçlaması için gün batımından sonrasını karasinek ilaçlamasını ise gün doğumuyla başlayıp öğlen saatlerine kadar devam ediyor.

Dezenfekte çalışmaları da sürüyor

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı belediye olarak önlemlerini alan Çankaya Belediyesi, birçok yerde dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor. Pandemi süresince vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamu kurumlarını düzenli olarak dezenfekte eden Çankaya Belediyesi, kovid-19 hastasının tespit edildiği binaları da kontrollü biçimde ilaçlıyor.