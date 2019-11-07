Çankaya'da ilk Diyanet İşleri Başkanı Börekçi'nin adı ölümsüzleşti

Çankaya Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Rıfat Börekçi'nin ismini Çankaya'da ölümsüzleştirdi.

Çankaya Belediyesi, büyük bir vefa örneği göstererek Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Rıfat Börekçi'nin ismini Kocatepe Camii'nin yakınında yer alan parka verdi. Kocatepe Dinlenme ve Geçiş Parkı'nın ismi Mehmet Rıfat Börekçi olarak değiştirildi. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde yapılan parkın açılışına Mehmet Rıfat Börekçi'nin torununun oğlu Selçuk Börekçi, CHP Parti Meclisi üyesi Yaşar Seyman, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı Taşdelen, “Mehmet Rıfat Börekçi, bizim ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi için çok önemli bir kişidir. Mehmet Rıfat Börekçi, 27 Aralık 1919'da Mustafa Kemal Ankara'ya geldiğinde ulu önderi karşılayan heyetin üyesiydi. İstanbul hükümeti, Mustafa Kemal ve arkadaşları için ölüm fetvası yayınladığında kendisi karşı bir fetva yayınladı. Esas müminlerin işgal altında olan bir ülkede bağımsızlık mücadelesi verenler olduğunun altını çizmişti. Cumhuriyet ilan edildikten sonra Mustafa Kemal tarafından ilk Diyanet İşleri Başkanı olarak belirlendi. Bizler Diyanet İşlerinin bugünkü tavrına karşı Mehmet Rıfat Börekçi adını Çankaya'da yaşatma kararı aldık. Bugün 81 milyon yurttaşımız özgürce ibadetini yapıyorsa bunu elbette Mehmet Rifat Börekçi'lerin, Mustafa Kemal'in, bütün Türk ulusunun o günkü mücadelesine borçluyuz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını, Mehmet Rıfat Börekçi'yi ve Milli Mücadele kahramanlarını bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum. Mehmet Rıfat Börekçi ismini yeni bir parkımızda yaşatabilirdik ama konum itibarıyla Kocatepe Camii'nin hemen yanı başında olan bu parka vermeyi uygun gördük. Mehmet Rıfat Börekçi adını Çankaya'da yaşatmak bizim için bir onurdur, bir gururdur” dedi.

Mehmet Rıfat Börekçi'nin torununun oğlu Selçuk Börekçi de, Mehmet Rıfat Börekçi gibi değerlerin hatırlanması, kıymetli noktada Çankaya Belediyesi tarafından adının yaşatılmasının ailesi olarak kendilerine çok büyük gurur verdiğini belirterek, başta Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

2 bin 447 metrekare alana sahip 2 bin metrekare çim alanı bulunan ve 35 metrekarelik havuz ile çok sayıda oturma alanı bulunan parkın açılışı sonrası vatandaşlara lokma dağıtıldı.