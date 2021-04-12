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Çankaya'da işlemler Halk Masası'nda 4 dakika çözülüyor

Çankaya Belediyesi “Halk Masası” 7 yıldır Çankaya Belediyesinde işi olan vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturuyor.


Vatandaşlar çaylarını içerken güler yüzlü ve yetkin personeliyle hizmet veren Halk Masası'nda işlemler yaklaşık 4 dakikada sonuçlandırılıyor. Vatandaşlar çaylarını içerken güler yüzlü ve yetkin personeliyle hizmet veren Halk Masası'nda işlemler yaklaşık 4 dakikada sonuçlandırılıyor.


Çankaya Belediyesinin Kızılay'da bulunan ana hizmet binasının girişinde vatandaşları karşılayan Halk Masası, verilen hizmetle halkın yüzünü güldürüyor. Çankayalıların her türlü evrak ve bilgi işlerinin çok kısa sürede ve zahmetsizce çözüme kavuşturulduğu merkezde işlemler kısa sürede tamamlanıyor.


Bürokrasiyi sıfıra indiren ve işlemlerin tek elden kolaylıkla yapılmasını sağlayan Halk Masası'nda vatandaşlar çaylarını içip dinlenirken yetkin personel tarafından işlemler hazırlanıp vatandaşlara teslim ediliyor.

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