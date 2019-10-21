Çankaya'da istihdama yönelik eğitimler devam ediyor

Çankaya Belediyesi, işe girecek vatandaşlarla özel sektör arasında köprü vazifesi gördüğü iş ve istihdam merkezli eğitimlerine devam ediyor. 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan İş ve İstihdam Merkezi'nde uzman eğitmenler tarafından düz dikiş, sekreterlik ve kat hizmetleri eğitimleri veriliyor. Çankaya Belediyesinin İŞKUR'la imzaladığı protokol çerçevesinde istihdam olanağı sağladığı kursiyerlerin eğitim süresi boyunca yol ve yemek ücretleri de karşılanıyor. Kursiyerler, eğitimlerin ardından aldıkları sertifikalar ile özel sektörde istihdam ediliyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde dikiş, sekreterlik, kat hizmetleri, girişimcilik, modelistlik, çocuk gelişimi, hasta-yaşlı bakımı birimlerinde eğitim alan 5 bin vatandaş, sertifika alarak istihdam olanağına kavuştu. Belediyelerin en büyük görevinin vatandaşlara hizmet olduğunu dile getiren Başkan Taşdelen, İş ve İstihdam Merkezi'nin önemini vurguladı. Taşdelen, “Vatandaşlarımızın istihdamı konusunda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. İŞKUR ile imzaladığımız protokol çerçevesinde vatandaşların çalışacakları bir işe sahip olmaları bizi mutlu ediyor” diye konuştu.