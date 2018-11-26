Çankaya'da kadına şiddet sorununa dikkat çekildi

Çankaya Belediyesi, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü' etkinlikleri kapsamında yaklaşık bin 800 kişiye ulaştı. Etkinlikler kapsamında, Sanatçı Işıl Yücesoy'dan Gazeteci Banu Güven'e kadar pek çok konuk Çankayalılarla buluştu.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarıyla rol model olan Çankaya Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında yaklaşık bin 800 kişiye ulaştı. Gazeteci Banu Güven ve Sanatçı Işıl Yücesoy söyleşi ve konserleri, Sanatçı Seyhan Arman'ın tek kişilik “Küründen Kabare” oyunu, Sanatçı Lale Mansur ve Gizem Aldemir'in rol aldığı “İyi Geceler Anne” ve Onur Elbilen'in yazıp yönettiği “Elimdeki Kor Ateş” tiyatro oyunlarıyla, başta şiddet olmak üzere kadın sorununa ilişkin farkındalık oluşturmak amaçlandı. Etkinlikler kapsamında, işten çıkartılan kadınların konuk olduğu “İş Yaşamında Kadına Yönelik Ayrımcılık ve Şiddet” söyleşisinin yanı sıra “Geleceğini Karartma Bağımlı Olma” söyleşisi de düzenlendi.

Bilgilendirici bülten ve el ilanlarının dağıtıldığı etkinlikler boyunca, şiddete uğrayan, uğrama riski olan, yasal haklarını öğrenmek isteyen kadınların, belediyenin Kadın Danışma Merkezi'ne 458 89 00/1154 numaralı telefondan ulaşabileceği de bildirildi.