Çankaya'da "kadının adı" var

Çankaya Belediyesi hayata geçirdiği "Kadın Çalışmaları"yla yerel yönetimler arasında öncü ve örnek olmaya devam ediyor.

Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayan proje ve hizmetleriyle ilk “Mor Bayrak” sahibi yerel yönetim olan Çankaya Belediyesinde 5 başkan yardımcılığı makamının 3'ünde kadın yöneticiler bulunuyor. Kadın başkan yardımcıları Çankaya Belediyesinde 12 ayrı müdürlüğü yönetiyor. İlçe belediyeler arasında tüm düzeylerde en çok kadın yöneticiye ve çalışana sahip yerel yönetim olarak dikkat çeken Çankaya Belediyesinde çalışanlarının yüzde 50,3 kadın.

Örnek Projeler

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve var olan eşitsizlikleri gidermek için 10'dan fazla proje ve çalışmaya imza atan Çankaya Belediyesi, "Girişimci Kadınlar Projesi" Mor Bayraklı İşyerleri Projesi ve "Kadın Gücüyle Dirençli Kentler Projesi" gibi ulusal ve uluslararası çalışmalarla tüm Türkiye'ye örnek oluyor.

Kadınların üretmesine ve bu ürünleri satışa sunarak gelir elde etmesine destek veren Çankaya Belediyesi, geçmiş yıllarda düzenlediği festivaller ve şenliklerle yüzlerce kadına gelir kapısı açtı. Kadınların ekonomik olarak güçlenmesine önem veren Çankaya Belediyesi pandemi döneminde kadın kooperatifleri ile işbirliği yaparak, ‘Elimin Emeği Evimin Ekmeği' projesi kapsamında 500'den fazla kadının ürettiği; bez maske, örgü file, keçe çanta, örgü oyuncak ve maske çantası ürünleri satın alarak destek oldu.

200 kadına e-ticaret imkanı

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği ile imzaladıkları protokol ile bugüne kadar yüze yakın kadının tekstil alanında meslek sahibi olmalarına ve istihdam edilmelerine destek olduklarını Çankaya, “Girişimci Kadınlar Projesi” ile 200 kadına, girişimcilik, dijital teknoloji kullanımı, sosyal medya, e-ticaret portalı üzerinden satış ve pazarlama teknikleri eğitimleri verdi. Bu projede yer alan tüm kadınlara tablet ve bilgisayar armağan edildi.

Mor bayrak Çankaya'da dalgalanıyor

Çankaya Belediyesinin kadınların istihdamına, eğitim anlamında gelişimine, toplum içinde ve iş yaşamında hak ettiği yere kavuşmasına ve yönetici kademelerde görev yapmasına büyük önem verdiğini vurgulayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen “Biz, toplumsal cinsiyet eşitliği uygulamalarının başarısını gösteren Mor Bayrak'ı kazanan ilk yerel yönetimiz. Bunu, hizmeti planlarken ve üretirken gösterdiğimiz toplumsal cinsiyet eşitliği hassasiyetine borçluyuz. Çankaya Belediyesinde başkan yardımcıları, müdürler ve çalışanların yarısı kadındır. Biz kadının olduğu yerde başarının kaçınılmaz olarak geleceğinin bilinciyle kadınlara hem istihdamda hem de yöneticilik kademelerinde fırsat eşitliği tanıyoruz. Önlerine yapay engeller koymadığınızda kadınlar ne kadar başarılı olduklarını zaten gösteriyorlar” diye konuştu.

Atatürk'ün emaneti Cumhuriyet'e sahip çıkmanın en güzel yolunun, çağdaşlık hedefine kadın-erkek yan yana yürümek olduğunu kaydeden Taşdelen şunları söyledi: "Bin 500 çocuk kapasiteli kreşimizle kadınların iş yaşamına katılmalarına ve sosyalleşmelerine da olanak sağlıyoruz. Kadınlarımıza, girişimcilik, e-ticaret portalı üzerinden satış ve pazarlama teknikleri eğitimleri veriyor, her alanda iş kurabilmeleri için eğitim ve destekte bulunuyoruz. Cinsiyete Duyarlı İklim Politikaları başlığında uluslararası projelerde yer alan Çankaya, kadın emeğini öne çıkaracak çalışmalarla da örnek projelere imza atmaya devam edecek."