Çankaya'da kanser eğitimlerinde 750 vatandaşa ulaşıldı

Sağlık Bakanlığı, Çankaya Kaymakamlığı ve Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'nce (KETEM) ortaklaşa düzenlenen eğitimlerle bu güne kadar 750 vatandaşa kanserden korunma yolları anlatıldı.

Sağlık Bakanlığı, Çankaya Kaymakamlığı ve KETEM'in ortaklaşa düzenlediği “Kanser-Kanserde Erken Tanı ve Kanserden Korunma Yolları” eğitimleri Çankaya Evleri'nde devam ediyor. Bugüne kadar 8 farklı Çankaya Evi'nde düzenlenen eğitim ile 750 vatandaşa ulaşıldı. Meme, bağırsak, rahim kanseri ve erkeklerde de prostat kanserinin riskleri, tanımları ve önlemleriyle ilgili eğitim verilen seminerde kanser belirtileri ve erken teşhisin önemi anlatıldı. Bir saati aşkın saat süren eğitimlerde “Kanser ve Kanserde Erken Tanı ve Korunma Yolları”, “Meme, Bağırsak, Rahim Ağzı Kanseri” ve “Kanser” konu başlığı altında kanserin tedavisinde erken teşhisin önemini vurgulayan doktorlar, “Sigara içmeyin, doğal ve dengeli beslenin, fazla kiloları verin, egzersiz yapın” uyarılarında bulundu.

Bugüne kadar Çayyolu, Emek, Bayraktar, Karapınar, Zübeyde, Mimarsinan, İsmail Cem ve Mutlukent Çankaya Evlerinde düzenlenen eğitim programları farklı merkezler ile devam edecek.