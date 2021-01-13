İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çankaya'da karla mücadele

Çankaya Belediyesi, sabah saatlerinde başlayan kar yağışının ulaşımı etkilememesi için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


Belediye ekipleri, kentin en fazla yağış alan yüksek bölgelerinde yoğunlaşırken, Mürsel Uluç, İlker ve Ahlatlıbel mahallelerinde aralıksız yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Akşam saatlerinde ısının düşmesiyle oluşabilecek buzlanmanın önlenmesi için ekiplerimiz 24 saat çalışıyor. Kar yağışının etkisini en aza indirmek için tuzlama ve kar küreme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor'' dedi.


Belediye ekiplerinin karla mücadelesinde 214 personel ve 38 aracın çalıştığı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.