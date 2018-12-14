Çankaya'da karla mücadele çalışması

Ankara'ya ilk karın Çarşamba akşam saatlerinde yağmasıyla birlikte tüm ekiplerini seferber eden Çankaya Belediyesi, gece ve gündüz yoğun mesai yaptı. Özellikle Çankaya'nın yüksek kesimlerinden başlayarak çalışmalarını sürdüren ekipler, gece kar küremenin yanı sıra kaldırım, merdiven ve yollarda tuzlama ve solüsyonla buzlanmayı da önledi. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek için kar küreme araçlarını kritik noktalara çeken Belediye, gün ağarmadan vatandaşların kolay ulaşımı için kaldırım ve merdivenlerde kar küreme çalışması yaptı. İlçenin yüksek rakımlı bölgelerinden olan Or-An, İlker, Dikmen, Dodurga, Alacaatlı, Cebeci bölgelerinde kar yağışına anında müdahale edilerek ulaşım rahatlatıldı. Kar küreme araçlarının yanı sıra ünimoglar, tuz serpme araçları ile solüsyon araçları da gece boyu periyodik olarak çalıştı.

Ana arterlere çıkan sokakları buzlanmaya karşı temizleyen ve yaya yollarında oluşan buzlanmayı solüsyonla çözen Çankaya Belediyesi, bu kış karla mücadelede 4 bin 500 ton tuz ile 120 ton solüsyon kullanacak. Belediyenin çeşitli birimlerinde görevli 620 personel ve 51 araçlık filosuyla karla mücadeleye tam teşekküllü hazırlanan Çankaya Belediyesi, bakımları yapılan 10 ünimog, 7 bıçaklı kamyon, 4 bıçaklı kamyonet, 5 bıçaklı kepçe, 5 greyder, 3 loder kepçe, 10 kamyon, 5 kamyonet, 2 pikap ile vatandaşlara hizmet veriyor. Vatandaşların sorunsuz bir kış geçirmeleri için tüm birimleriyle seferber olan Çankaya Belediyesi, aynı zamanda Fen İşleri Müdürlüğü yerleşkesinde kurduğu Kriz Masası ile bölgeler arası koordinasyonu da sağlıyor.