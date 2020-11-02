Çankaya'da Kasım ayı sanatla dopdolu

Bu ay 11. Çağdaş İtalyan Filmleri Festivali'ne ev sahipliği yapacak Çankaya'da, Piyanist Maxime Zecchini'nin resitali, Karantina Karikatürleri Sergisi ve Sanatçı İbrahim Demirel'in "Atatürk'ten Sonra" fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluşacak.

Çankayalıları, Covid-19 Eylem Planı çerçevesinde tedbirlerle sanat dolu bir ayda ağırlayacak Çankaya Belediyesi, şair Enver Gökçe'yi doğumunun 100. yılında anacak.

Çankaya Belediyesi kültür sanat etkinlikleriyle Ankara'nın merkezi olmaya Kasım ayında da devam ediyor. Sanata ve sanatçıya desteğini artırarak sürdüren Çankaya Belediyesinin kültür-sanat mekanlarında, vatandaşları yine dopdolu yeni bir ay bekliyor. Resim ve fotoğraf sergilerinden etkinliklere, konserlerden film festivallerine kadar sanatın birçok dalının sergileneceği Kasım ayında Ankaralılar yine sanata doyacak. Bu ay 11. Çağdaş İtalyan Filmleri Festivali'ne ev sahipliği yapacak Çankaya'da, Piyanist Maxime Zecchini'nin Resitali, Karantina Karikatürleri Sergisi ve Sanatçı İbrahim Demirel'in "Atatürk'ten Sonra" fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluşacak. Yılmaz Güney Sahnesi'nde ise 21 Kasım'da 2020 Enver Gökçe Toplumcu Gerçekçi Şiir Ödülü Sahibi Nihat Behram'ın katılacağı ödül töreni ve anma programı düzenlenecek. Etkinlikte ayrıca “Omzumdaki Dost Eli” sinevizyon gösterimi gerçekleşecek.

Çankaya'da piyano resitali

Çankaya'da Kasım ayı müzikle başlayacak. Piyanist Maxime Zecchini'nin Debussy ve Ravel Resitali, 3 Kasım'da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Çankayalılarla buluşacak. Pandemi nedeniyle 60 kişi ile sınırlandırılan ücretsiz etkinliğin katılım kaydı için sanatseverler kultur.ankara@ifturquie.org adresine başvuruda bulunabilir.

Karantina günlerinde mizah

Çağdaş Sanatlar Merkezi, 4 Kasım'da ise karikatür günlerine ev sahipliği yapacak. Karikatür Atölyesi altında sanatçı Emre Yılmaz'ın hazırladığı "Karantina Karikatürleri" sergisi, 4-29 Kasım tarihleri arasında dev merkezde sanatseverleri ağırlayacak. Karantina sürecinde instagram canlı yayınlarında takipçilerin gönderdiği espriler üzerinden hazırlanan onlarca eseri içeren sergi, Çağdaş Sanatlar Merkezi içinde yer alan Abidin Dino Sergi Salonu'nda gezilebilir.

Atatürk'ün ardından

Çankaya Belediyesi, 10 Kasım haftasında ise çok anlamlı bir fotoğraf sergisini Başkentlilere sunmaya hazırlanıyor. Sanatçı İbrahim Demirel'in Atatürk'ün hayatta iken kullandığı, ünlü tren penceresi pozunu verdiği tren vagonunun eskimiş görüntülerinden elde ettiği, soyut kompozisyonlardan oluşan fotoğraf sergisi 10-29 Kasım tarihleri arasında Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi - Andrey Gennadiyeviç Karlov Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Çankaya'da İtalya Günleri

Çankaya Belediyesi, İtalyan Büyükelçiliği ile birlikte yeniden Çağdaş İtalyan Filmleri Festivali'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl 11'incisi düzenlenen festivaldeki 6 film hem online olarak hem de Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sinema severlerle buluşacak. Merkezdeki ücretsiz gösterimlerin 60 kişi ile sınırlandığı festivalin tüm ayrıntılarını ve online davetiyeler hakkında bilgiye Çankaya Belediyesi web sayfasından ve www.ambankara.esteri.it adresinden ulaşılabilir.

Çankaya Belediyesinin Kasım ayı kültür-sanat etkinlikleri hakkında ayrıntılı bilgiye, http://www.cankaya.bel.tr/uploads/files/kasim2020bulten.pdf adresinden ulaşılabilir.