Çankaya'da kültür sanat sezonu açıldı

Çankaya'nın üç büyük merkezinde Eylül'ün son iki haftasında tam beş etkinlik Başkentli sanatseverleri bekliyor.

Çankaya Belediyesi kültür ve sanat merkezleri Eylül ayı ile birlikte yeni sezonu açtı. Başkentin sanat yaşamına yön veren merkezlerde, ayın son iki haftasında tam beş önemli etkinlik Çankayalılarla buluşmaya hazırlanıyor. 20 Eylül'de Galeri Çankaya'da açılacak Engelsiz Fotoğraf Derneği (ENFOD) Atölyeleri Sergisi'yle başlayacak sanat maratonu, Yılmaz Güney Sahnesi'nde radyo sunucuları Abbas Turan ve Bora Temmuz'un hazırlayıp sunduğu " Eşikten Öte "sahne gösterisiyle devam edecek.

21 Eylül'de Yılmaz Güney Sahnesi bu kez bir müzikale ev sahipliği yapacak. Sanatçı Duygu İhtiyar'ın yazıp yönettiği Toprak Müzikali'nin galası saat 19'da sanatseverlerle buluşacak. 26 Eylül'de ise Çankaya Belediyesi, Dil Derneği ile birlikte Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Dil Devrimi'nin 87'nci yılını kutlayacak. "Ortak Dilimiz Türkçe'ye Saygı" temasıyla kutlanacak Dil Bayramı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yazarlar Aytül Akal ve Ali Kınacı'ya onur ödülü verilecek.

Dil Bayramı kutlamalarının ardından Çağdaş Sanatlar Merkezi Eylül ayının son etkinliğinde doğaseverleri karşılayacak. 27 Eylül saat 19'da Ankara'nın Cücük köyünde organik tarım yapan ve öğreten, bilge üretici Vehbi Sözeri'nin hikayesinin anlatıldığı "Doğalın İzinde" belgeseli Çağdaş Sanatlar Merkezi Yaşar Kemal Konferans Salonu'nda gösterilecek. Ceren Öney Kalan'ın yönettiği belgeselin gösterimi öncesinde iseDr. Cem Özkan ve Vehbi Sözeri söyleşi davetlilerle buluşacak.