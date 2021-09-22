Çankaya'da kültür-sanat sezonu başlıyor

Çankaya'nın üç büyük merkezinde eylülün son günü ve ekimin ilk haftasında dört etkinlik Başkentli sanatseverlerle buluşuyor.

Çankaya Belediyesi kültür merkezleri, 30 Eylül ile birlikte yeni sezonu açıyor. Başkentin sanat yaşamına yön veren üç büyük merkezde eylülün son günü ve ekimin ilk haftasında dört etkinlik Başkentli sanatseverlerle buluşacak. Çankaya'da sanat sezonu 30 Eylül'de genç virtüöz Muhlis Berberoğlu'nun konseriyle başlayacak. Berberoğlu, Türk halk ozanı Neşet Ertaş'ın aramızdan ayrılışının 9'uncu yılında düzenlenecek anma etkinliğinde Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde Çankayalılarla buluşacak. Saat 20.00'de başlayacak konseri sanatseverler ücretsiz izleyebilecek.

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi de yeni sezona iki büyük sergiyle başlıyor. Ressam Ergün Başar'ın “Atatürk: İz Bırakan İlkler Dev Portreler” sergisi 2 Ekim-11 Kasım tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak. Sergide devlet, bilim ve sanat alanında Türkiye'de etkili olmuş isimlerin portreleri de yer alacak.

Çağdaş Sanatlar Merkezi, aynı gün fotoğraf sanatçısı Uğur Kavas'ın ‘‘Ankara'dan Sahneler'' sergisine de ev sahipliği yapacak. Çankaya Belediyesinin yayınladığı ve Uğur Kavas'ın Ankara'da çekilen filmler üzerine yaptığı arşiv çalışmasının bir ürünü olan Ankara'dan Sahneler ve Kaderin Mahkûmları kitabından yola çıkılarak hazırlanan sergide Ankara'yı mekan olarak seçen filmlerle ilgili pek çok eser, çalışma, fotoğraf ve detay sinema meraklılarıyla buluşacak. Sergi 18 Ekim'e kadar açık kalacak.

Zülfü Livaneli Kültür Merkezi ise sezon açılışını "Zamanın İzleri" adlı uluslararası karma resim sergisiyle yapacak. Türkiye, Çin, Japonya, Litvanya, İtalya, Almanya ve Peru'dan 38 sanatçının pandemi döneminde yaptığı eserlerinin yer alacağı sergi 7-30 Ekim tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.