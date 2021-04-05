Çankaya'da kurslar pandemi önlemleriyle devam ediyor

Çankaya Belediyesi'ne bağlı Çankaya Evlerinde yeni dönem kurslar devam ediyor. Pandemi kurallarına maksimum özenin gösterildiği kurslarda Çankayalılar, farklı branşta verilen hobi ve meslek edindirme eğitimlerinden yararlanıyorlar.

Çok sayıda Çankayalının katılımıyla gerçekleştirilen hobi ve meslek edindirme kursları pandemi kurallarına uyularak devam ediyor. Çankayalılar içinde bulunulan bu zor günlerde güvenli ortamda kurslara katılıyor. Pandemi nedeniyle sağlık önlemleri alınarak yürütülen kurslarda sınıflara alınan kursiyerlerin sayısı azaltıldı. Sosyal mesafe ve maske kuralının uygulandığı kurslarda katılımcıların kullandıkları alanlar da düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Önceki yıllarda 120'nin üzerinde branşta eğitimler verilirken, Covid-19 salgını nedeniyle kurs sayıları azaltıldı. Sayısı 76 branşa düşürülen kurslarda hem hobi hem de meslek edindirmeye yönelik eğitimler bulunuyor. Hasta bakımı, deri işçiliği, mozaik, gitar, yabancı diller, pastacılık, cilt bakımı ve düz dikiş gibi kurslardan yararlanan vatandaşlar güvenli ortamlarda hobi ve meslek ediniyor.