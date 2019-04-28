İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Çankaya'da madde bağımlılığına karşı seferberlik

Çankaya Belediyesi, gençlerin madde bağımlılığı riskine karşı ebeveynlere uyarıcı ve bilgilendirici eğitimler düzenliyor.


Günümüzde yaygınlaşması daha da tehlikeli hale gelen madde bağımlılığı hakkında bilinmesi gerekenler, eğitime katılan Boztepe Mahallesi sakinlerine anlatıldı. Çocukların ve gençlerin eğitimi konusunda her desteği veren Çankaya Belediyesi, onları olası risklere karşı korumaya yönelik eğitimler düzenliyor. Aileleri madde bağımlılığı ile ilgili bilgilendirmeyi amaçlayan eğitimlerin konuğu bu kez Boztepe Mahallesi'nde oturan ebeveynler oldu. Çankaya Belediyesi Halk Sağlığı Merkezinde gerçekleşen eğitime katılan 55 kişilik grup merak ettikleri sorularına da cevap buldu. Belediye bünyesinde görev yapan sosyal hizmet uzmanları tarafından verilen eğitimde, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin hazırladığı “Madde Bağımlılığı ile Mücadelede Ebeveynlerin Bilmesi Gereken 10 Soru ve Yanıtı” isimli eğitim modülü ile kullanıldı.


İnteraktif olarak gerçekleşen eğitimde, bağımlılığın nedenleri, belirtileri, sorunun önlenmesi için ailelerin kazanması gereken beceriler gibi başlıklar yer aldı. Çocuklarının davranışlarında fark ettikleri değişikliklere karşı, nasıl hareket etmeleri gerektiği yönünde bilgilendirilen ebeveynler, kendi çocuklarında dikkat çeken davranışlar hakkında sorular sordular. Ebeveynler en çok, “Kullandığını nasıl anlarım, arkadaşlarından şüphelenirsem şikayet etmeli miyim, bu konulardan bahsedersem sorun olur mu?” benzeri sorular yöneltti. Karşılıklı diyalogla gerçekleşen eğitimde, farklı mahallelerden katılımcılarla devam edecek. Belediye tarafından ebeveynlere yönelik eğitimler sürerken, beraberlerinde getirdikleri küçük çocukları için de öğretmenler eşliğinde oynayabilecekleri oyun alanları oluşturdu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.