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Çankaya'da Madımak anısına tiyatro

Çankaya Belediyesi, 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta yaşanan katliamın yıl dönümü anısına Simurg Oyuncuları Tiyatrosunun sahnelediği Madımak adlı oyunu Çankayalılarla buluşturdu.

Çankaya Belediyesi, 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta yaşanan katliamın yıl dönümü anısına Simurg Oyuncuları Tiyatrosunun sahnelediği Madımak adlı oyunu Çankayalılarla buluşturdu.


Çankaya Belediyesi, 2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas'a giden aydın ve sanatçıların, göstericilerin Madımak Otelini yakması sonucu yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan katliamın yıl dönümü anısına Madımak adlı oyunu Çankayalılarla buluşturdu.


Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesinde gerçekleşen temsilde Simurg Tiyatrosu oyuncuları 26 yıllık acıyı Madımak'ın yıl dönümünde izleyicilerin hafızalarına taşıdı. Pir Sultan Abdal Şenliklerine katılmak için Sivas'a giden aydın ve sanatçılardan 33'ü ile iki otel görevlisinin otelin yakılması sonucu hayatını kaybettiği olaylardan sağ kurtulan Serdar Doğan'ın yazıp Cengiz Sezgin'in yönettiği oyunun müziği Hasan Yükselir imzası taşıyor.

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