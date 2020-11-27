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Çankaya'da mazgal, rögar ve bataklık alanlar ilaçlanıyor

Çankaya Belediyesi, pandemiye karşı dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

Kış ayları için de hazırlıklarını sürdüren belediye, sinek ve böceklere karşı ilaçlama çalışmaları yapıyor.


Çankaya Belediyesi ilaçlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Covid-19 pandemisinin başlamasının ardından ilaçlama ekiplerini artırarak çalışmalarına devam eden Çankaya Belediyesi, özellikle sinek ve haşerelerin yuva yaptığı kanalizasyon mazgal ve rögarlarıyla bataklık alanları ilaçlıyor. Toplum sağlığını tehdit edecek sivrisinek, karasinek gibi kent zararlılarının üremelerini ortadan kaldırmak için de çalışmalar yürüten belediye ekipleri, özellikle çöp alanlarında ve ilçe sınırlarında belirlenen 24 jit alanında (bataklık, su birikintisi) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı doğaya ve çevreye en az zararlı ilaçları kullanarak çalışmalarını sürdürüyor.


Aile sağlığı merkezleri ve eczane gibi kurumlar başta olmak üzere berberler, kuaför ve güzellik salonları, taksiler ve taksi durakları gibi vatandaşların sıklıkla kullandığı yerlerde dezenfeksiyon çalışmaları düzenli olarak devam ediyor. Çankaya Belediyesi, muhtarlık ve kamu kurumlarını da dezenfekte ediyor. Dezenfeksiyon çalışmalarında cildi ve gözleri tahriş etmeyen, insan sağlığına hiçbir zararı olmayan ilaçları kullanılıyor.

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