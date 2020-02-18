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Çankaya'da minik kuğular derslere başladı

Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde yeni dönem bale kurslarında dersler başladı.

Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde yeni dönem bale kurslarında dersler başladı. Minik öğrenciler temel dans eğitimlerini uzman eğitmenler eşliğinde alıyor.


Çankaya Belediyesinin kültür merkezleri, her alanda farkını ortaya koymaya, Başkent'in sanat hayatına yön vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde yoğun ilgi gören Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde yeni dönem bale kurslarında dersler başladı. Minik öğrenciler temel dans eğitimlerini uzman eğitmenler eşliğinde alıyor.


5, 6 ve 7 yaşındaki minik öğrenciler, Çankayalılar Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde dansla buluşmanın yanı sıra hem fiziksel fayda görüyor hem de organize bir ortamda sosyalleşme ve bağ kurma olanağı buluyor. Bale eğitimi ayrıca çocukların hayatları boyunca kullanacakları sözsüz iletişimi sağlayan beden dilini öğrenmelerine de imkan tanıyor.



Bale eğitimiyle çok yönlü gelişim


Çankaya Belediyesi olarak çocukların her alan eğitim almasına önem verdiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bale kurslarına gösterilen ilginden memnun olduklarını söyledi. Balenin disiplin isteyen bir spor olduğunu dile getiren Taşdelen, ayrıca öğrencinin kendini bir birey olarak gerçekleştirmesine de yardımcı olduğunu belirtti.


Başkan Taşdelen, ''Klasik bale ve dans eğitimi çocuğun hayata ve dünyaya bakışını, bedenini, kişiliğini, çevresiyle iletişimini, sağlığını ve arkadaşlıklarını iyiye doğru ve olumlu yönde geliştirmelerine destek veriyor'' dedi.


Taşdelen, kültür ve sanat merkezlerinde her yaştan vatandaşa yönelik nitelikli kurslara yer verdiklerini ve dileyenlerin kontenjan ölçüsünde bu hizmetten yararlanabildiklerini de sözlerine ekledi.

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