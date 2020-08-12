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Çankaya'da pandemi denetimi

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle birlikte tüm yurtta başlayan korona virüs denetimleri kapsamında Başkent’in en kalabalık ilçesi Çankaya’da da denetimler yapıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle birlikte tüm yurtta başlayan korona virüs denetimleri kapsamında Başkent'in en kalabalık ilçesi Çankaya'da da denetimler yapıldı.


İçişleri Bakanlığı genelgesiyle birlikte tüm yurtta korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan denetimler sürüyor. Çankaya Belediyesi, Emek Pazaryeri ve Emek bölgesinde Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara, Çankaya İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe Tarım Müdürü ile birlikte denetim yaptı. Polis ve zabıta ekipleri vatandaşlara maske kullanımı ve mesafe konusunda uyarılarda bulundu.


Denetimlerini pazar yerleri, bakkal, market, kuruyemişçi, pastane, fırın gibi gıda satışı yapılan işletmelerde yoğunlaştıran Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri, ilçenin dört bir yanında denetimlerini sürdürüyor. Çankaya'daki tüm pazar yerlerinde ekipler halinde denetimini sürdüren Çankaya zabıta ekipleri, son denetlemesini Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara, Çankaya İlçe Emniyet Müdürü ile birlikte Emek Pazaryeri'nde gerçekleştirdi. Dezenfekte ve temizlik çalışmalarının sıkça yapıldığı pazar yerini denetleyen heyet, vatandaşlar ve pazar esnafıyla görüştü.

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