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Çankaya'da pandemi ilaçlaması

Çankaya Belediyesi, pandemiyle mücadele kapsamında halk sağlığı merkezlerini ilaçlamaya devam ediyor.


Dezenfeksiyon tedbirlerini üst seviyeye çıkaran Çankaya Belediyesi, vatandaşların ortak kullanım alanı olan başta aile sağlığı merkezleri, eczaneler, berber, kuaför, güzellik salonları, taksi durakları, muhtarlık binaları ve ibadethaneleri program dahilinde ilaçlıyor. Çeşitli kamu kurumlarında da çalışma yürüten Çankaya Belediyesi, insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlar kullanıyor.


Pandemi sürecinde vatandaşlara her türlü desteği vermeye devam ettiklerini bildiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Ülkece zor bir dönemden geçiyoruz. Ekonomik, sosyal anlamda vatandaşlarımız zorluklar yaşıyor. Bizler iyi günde olduğu gibi bu kötü günlerde de vatandaşlarımızın yanındayız. Onların bu süreci en az hasarla atlatmaları için tüm birimlerimizle var gücümüzle mücadele veriyoruz. Bu süreç bize gösterdi ki sağlık her şeyden önemliymiş. Bizler de halkımızın sağlığı için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” diye konuştu.

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