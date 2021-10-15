Çankaya'da pazaryerleri yenileniyor

Ankara Çankaya Belediyesi, 2021 yılı yatırımları kapsamında Keklikpınarı Pazaryeri'nin üzerinin kapanması ve yenilenmesi çalışmalarına başladı.

Çankaya Belediyesi, 2021 yılı yatırımları kapsamında 12'nci açılış ve temel atma törenini gerçekleştirdi. 2021'de 4 pazar yerinin üstünün kapanması çalışmalarını yapacaklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Mürsel Uluç Pazaryeri üst kapama temel atmasının ardından Keklikpınarı Pazayeri'nin de temelini attı. Aralık ayına kadar devam edecek yatırım maratonunda sırada Aşıkpaşa ve Yaşamkent pazaryerleri var.

“Haftanın her günü yaşayan kent meydanı”

Çankaya'nın Dikmen semtinde bulunan Keklikpınarı Pazaryeri'nin üzerinin kapatılması temel atma töreninde konuşan Alper Taşdelen, “Pazaryerleri haftanın bir günü sebze meyve kıyafet satışı yapılan yerler olarak işlev görüyordu. Biz pazaryerlerini haftanın her günü vatandaşların yararlanabileceği sosyal faaliyetlerini sürdürebileceği kent meydanları haline dönüştürdük. İlkini 100. Yıl Pazaryerinde başlattığımız kent meydanı pazaryeri konseptini tüm pazarlarımızda uygulayacağız. Keklikpınarı pazaryerimizi 2022 yılında açtığımızda, bu bölge spor ve kültür sanat etkinlerinin rahatça yapılabileceği yedi gün yaşayan kent meydanı haline gelecek" ifadelerine yer verdi.

"İşimiz gücümüz çalışmak"

2021 yatırım programını her hafta açılış ve temel atmayla aralıksız sürdürdüklerini kaydeden Belediye Başkanı Taşdelen, şöyle devam etti: "Aday olduğumuzda verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirdik hatta vaatlerimizden çok daha fazlasını yaptık. Çankaya'nın tüm tarihinde gerçekleşen yatırımların üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Bizim işimiz gücümüz çalışmak. Biz rant için değil halk için çalışıyoruz. Çankaya Belediyesi halkındır ve Çankaya'nın en değerli arazilerini, park, kültür merkezi, kreş, pazar yeri gibi yatırımlarla tekrar halka veriyoruz”.