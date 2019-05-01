Çankaya'da sanat baharı

Kültür ve sanat etkinlikleri ile Başkent'in merkezi olan Çankaya, Mayıs ayında da birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Çankaya Belediyesi, kültür sanat etkinlikleriyle Ankara'nın merkezi olmaya Mayıs ayında da devam ediyor. Çankaya Belediyesi, 14. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, 23. Uluslararası Ankara Caz Festivali, 22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali ve Bin Çocuk Korosu Yaza Merhaba Panayırı gibi etkinlikleri Başkentlilerle buluşturacak.

Mayıs İşçi Filmleri Festivali ile başlıyor

Çankaya'da Mayıs ayı sanat etkinlikleri bu yıl 14'üncü yaşını kutlayacak Uluslararası İşçi Filmleri Festivali ile başlıyor. 2 Mayıs'ta Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenecek etkinlikle açılacak festivalde bu yıl 74 film sanatseverlerle buluşacak. 8 Mayıs'a kadar sürecek festivalde Japonya'dan Çıplak Ada (Hadaka No Shima), Meksika'dan Umudun Mutfağı (La Cocina de Las Patronas), Arjantin'den Mart (Marzo), İspanya'dan Görünmez El (La Mano Invisible), Ken Loach'ın yönetmeni olduğu Mclibel, Türkiye'de ilk defa gösterilecek filmlerden bazıları olacak.

Ankara ve caz

Çağdaş Sanatlar Merkezi, 3 Mayıs'ta 23. Uluslararası Ankara Caz Festivali kapsamında düzenlenen iki önemli konsere ev sahipliği yapacak. Lüksemburglu müzisyenler Sascha Ley ve Laurent Payfert'in "deneysel" müziği saat 20.00'de, Buket Bengisu ile deneyimli müzisyen Doğan Kospançalı'nın konseri ise saat 21.30'da cazseverlerle buluşacak.

Süpürgeler hazır

Mayıs'ta Başkentlileri bekleyen üçüncü büyük etkinlik ise bu yıl 22'ncisi düzenlenecek Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali olacak. 23-30 Mayıs tarihleri arasındaki festivalde Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde kadın yönetmenlerin yönettiği kısa film ve belgesel gösterimlerinin yanında, oyunculuk ve kısa film atölyeleri gibi birçok atölye ve paneller yer alacak. Dünyanın dört bir yanından tamamı kadın yönetmenlerin filmlerinden oluşan seçkisiyle Uçan Süpürge, Ankara'da sinema ile dolu bir hafta için şimdiden hazır.

“Yaza merhaba” panayırı

Mayıs ayının en renkli etkinliklerinden biri de Çankaya Belediyesi Müzik Atölyesi ve 1000 Çocuk Korosu tarafından düzenlenen "Yaza Merhaba" panayırı olacak. 18 Mayıs'ta Yıldız'daki Müzik Atölyesi'nde düzenlenecek panayırda konserler, oyunlar ve birbirinden eğlenceli aktivitelerle Çankayalı çocuklar müzikle yaza "merhaba" diyecek.