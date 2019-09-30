Çankaya'da sanat "Ekimi"

Sergiler, konferanslar, iki film festivali ve konserlerle geçecek Ekim ayı, sanatseverleri Çankaya'da buluşturacak.

Başkent'in kültür ve sanat hayatını zenginleştiren birbirinden değerli etkinlikleri hey ay sanatseverlerle buluşturan Çankaya Belediyesi, dopdolu bir Ekim ayına hazırlanıyor. Sergiler, konferanslar, iki film festivali ve konserlerle geçecek Ekim ayı, Başkentli sanatseverleri Çankaya'nın kültür ve sanat merkezlerinde buluşturacak. Çankaya'da Ekim, Çağdaş Sanatlar Merkezinde gerçekleşecek büyük bir sergi ve konferans dizisi ile başlıyor. Genç Cumhuriyetin tıp alanında ilerlemesini sağlayan Numune Hastanesinin kurucusu, Nazi boyunduruğundan kurtulup Mustafa Kemal'in Cumhuriyeti'ni yuva edinen Prof. Dr. Albert Eckstein'in anılacağı fotoğraf sergisi 1 Ekim'de başlayacak. Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği etkinlikler 18 Ekim'e kadar sürecek. "Prof. Dr. Albert Eckstein'in Yaşamı ve Anadolu İzlenimleri Konferansı" ise 8 Ekim saat 13.30'da Çağdaş Sanatlar Merkezi Yaşar Kemal Konferans Salonu'nda yapılacak. Cumhuriyetin çocuk sağlığı ve önleyici tıp alanında gerçekleştirdiği devrimin çok yönlü olarak ele alınacağı konferansta, Eckstein'in Anadolu'da geçirdiği yıllarda halk sağlığı için yaptığı çalışmaları anlatılacak.

Kore müziği Çankaya'da

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi de 3 Ekim'de Kore Milli Günleri'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile ortaklaşa yapılacak etkinlikte Kore "Füzyon" müzik konseri, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi Piraye Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Yapı Kredi 75. yılını kutluyor

Ekim ayında Başkent'teki en büyük sergilerden birine Çağdaş Sanatlar Merkezi ev sahipliği yapacak. Yapı Kredi'nin kuruluşunun 75. yılında düzenlediği dev sergiler dizisinin Ankara ayağı Çağdaş Sanatlar Merkezi Andrey Gennadiyeviç Karlov ve Fureya Koral Sergi Salonlarında sanatseverlerle buluşacak. 4 Ekim-14 Kasım arasında düzenlenecek “Yapı Kredi Koleksiyonu'ndan Renkler Sergisi”, güzel sanatların gelişimine değerli katkılar veren usta sanatçıların eserlerini Yapı Kredi'nin arşivinden Çankaya'ya taşıyacak.

Ankara'nın başkent oluşu konserle kutlanacak

Çankaya Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün 96 yıl önce Ankara'yı başkent ilan etmesinin yıl dönümünü konserle kutlayacak. Pop müzik sanatçısı Funda Arar, 13 Ekim Pazar günü 19.00'da Çayyolu bölgesi Arcadium Alışveriş Merkezi arkasındaki konser alanında Ankaralı sevenleriyle buluşacak.

İki film festivali birden

Çankaya, Ekim ayında ayrıca iki büyük film festivalini birden konuk edecek. İlk olarak Yılmaz Güney Sahnesi/nde 15-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Arjantin Filmleri Festivali, Arjantin ulusal sinemasından tam altı filmi başkentli sinemaseverlerle buluşturacak.

7. Engelsiz Filmler Festivali ise 16 -20 Ekim tarihleri arasında Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Çankayalıları bekliyor olacak. İstanbul, Eskişehir ve Ankara'da eşgüdümlü olarak yapılacak festivalde, Türkiye ve dünya sinemasının en iyi örneklerinden 47 film, görme ve işitme engelli sinemaseverlerin erişimine uygun olarak sanatseverlerle buluşacak. 7. kez gerçekleşecek festivalin etkinlik programında ise film ekipleriyle söyleşiler, 9-12 yaş çocuklar için Canlandırma Atölyesi, otizm spektrum bozukluğu bulunan çocuk ve gençler için Otizm Dostu Gösterim, sanal gerçeklik deneyimi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yapılacak çeşitli paneller de yer alıyor.

Da Vinci Çankaya'da anılıyor

Ressam, heykeltıraş, bilim adamı büyük dahi Leonardo Da Vinci, ölümünün 500. yılında Çankaya'da müzikle anılacak. Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 21 Ekim'de gerçekleşecek ücretsiz konserde usta sanatçılar David Heyes, Sarah Poole ve Dritan Gani bütün dünyada Da Vinci için uğruna yazılmış klasik müzik eserlerini Çankaya'da seslendirecek.