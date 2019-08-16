Çankaya'da şenlik var

Çankaya Belediyesi, kadınların el emeği ürünlerinin satışa sunulacağı “Bi'Yerlerde Şenlik Olsa” etkinliği ile Çankayalılara keyifli iki gün yaşatacak.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, öncelikleri arasında kadın üretimini teşvik etmek olduğunu vurgulayarak, “Kadın emeğini görünür kılmak, kadınların sosyal ve ekonomik yaşamın içinde var olmasını sağlamak üzere yaptığımız çalışmaları aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

Eşitlikçi bir toplumun geliştirilmesinde ve var olan eşitsizliklerin giderilmesinde yerel yönetimlerin öneminin farkında olan Çankaya Belediyesi, kadınların el emeğine dayalı ürünlerini satışa sunacağı “Bi'Yerlerde Şenlik Olsa” etkinliği düzenliyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışıyla hizmet veren, kadının toplumdaki yerinin güçlendirilmesi, kadınlara eşit imkan ve hizmetler sunulması amacıyla çalışmalar yürüten Çankaya Belediyesi, şenliği Çayyolu bölgesinde bulunan Muharrem Dalkılıç Parkı'nda gerçekleştirecek. Şenlik boyunca, ücretsiz stantlarda yer alan ürünlerden elde edilen tüm gelir kadınların olacak.

Şenlik 7-8 eylül tarihlerinde

7-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek şenliğin ilk gününde 12.00-13.00 saatleri arasında ritim atölyesi düzenlenecek. Çocuk etkinliklerinin ve boyama atölyelerinin de yer alacağı Parkta, 14.00'de Retro Queen, 16.30'da Hüsne Ozan 19.30'da ise İstanbul Oniki Orkestrası konserleri sanatseverlerle buluşacak. Şenliğin ikinci günü de yine 12.00'de ritim atölyesiyle başlamasının ardından 14.00'de zumba ile devam edecek. Çocuk etkinliklerinin ve boyama atölyesinin de gün boyu süreceği etkinlikte, 16.30'da Pırılay, 19.30'da ise Yonca Lodi konserleri yer alacak.

Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2853. Cadde Çayyolu adresinde bulunan Muharrem Dalkılıç Parkı'na ulaşım Çankaya Belediyesi servis araçlarıyla sağlanacak. Çankaya Belediyesi Kolej Otoparkı'ndan 12.00 / 14.00 / 17.00 saatlerinde kalkacak servisler, 21.30'da ise dönüş için hazır olacak.

“Önceliğimiz kadın üretimini teşvik etmek”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, söz konusu etkinlikleri, kadın emeğinin görünür kılınması ve değerini maddi olarak da bulabilmesi için düzenlediklerini belirterek, “Kadın üretimini teşvik etmek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Kadın emeğini görünür kılmak, kadınların sosyal ve ekonomik yaşamın içinde var olmasını sağlamak üzere yaptığımız çalışmaları aralıksız sürdüreceğiz” dedi.