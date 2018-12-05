İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çankaya'da “Sessizliğime Değil Gülüşüme Ortak Ol” sergisi

Çankaya Belediyesinin desteğiyle bir araya gelen kurum ve kuruluşlar, engelli bireylerle yaptıkları çalışmalardan oluşan fotoğrafları “Sessizliğime Değil Gülüşüme Ortak Ol” başlığı ile Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sundu.

Çankaya Belediyesinin desteğiyle bir araya gelen kurum ve kuruluşlar, engelli bireylerle yaptıkları çalışmalardan oluşan fotoğrafları “Sessizliğime Değil Gülüşüme Ortak Ol” başlığı ile Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu.


Çankaya Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde çeşitli etkinliklerle farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Çankaya Belediyesinin desteğiyle bir araya gelen kurum ve kuruluşlar, engelli bireylerle yaptıkları çalışmalardan oluşan fotoğrafları “Sessizliğime Değil Gülüşüme Ortak Ol” adıyla Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu. Engelsiz Fotoğrafçılar Derneğinin girişimleriyle Ankara'nın engelli okullarında başlatılan fotoğraf atölyeleri, Datça ve Arapgir'den de katılımcıların desteğiyle bir sergiye dönüştü.


Ç'engel Kafe, Ç'engel Atölye, Engelsiz Fotoğraf Derneği (ENFOD), Yusuf Karaman Özel Eğitim Uygulama Okulu, Yıldız Özel Eğitim İş Uygulama Okulu, Başkent Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Başkent Özel Eğitim Uygulama Okulu, Datça "Engelim Olmayın" Derneği, Ankara Lions Kulübü Özel Eğitim Uygulama Okulu, Mamak Ege İlkokulu ve Malatya Arapgirli çocukların gözünden yorumlanan fotoğraflar, engelli bireylerin kültürel alanda da var olduklarını gözler önüne seriyor. Engellilerin sanat alanında sesini duyurabilmelerine olanak tanıyan sergi, 11 Aralık'a kadar ÇSM Füreya Koral Salonu'nda gezilebilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.