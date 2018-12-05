Çankaya'da “Sessizliğime Değil Gülüşüme Ortak Ol” sergisi

Çankaya Belediyesinin desteğiyle bir araya gelen kurum ve kuruluşlar, engelli bireylerle yaptıkları çalışmalardan oluşan fotoğrafları “Sessizliğime Değil Gülüşüme Ortak Ol” başlığı ile Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu.

Çankaya Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde çeşitli etkinliklerle farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Çankaya Belediyesinin desteğiyle bir araya gelen kurum ve kuruluşlar, engelli bireylerle yaptıkları çalışmalardan oluşan fotoğrafları “Sessizliğime Değil Gülüşüme Ortak Ol” adıyla Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu. Engelsiz Fotoğrafçılar Derneğinin girişimleriyle Ankara'nın engelli okullarında başlatılan fotoğraf atölyeleri, Datça ve Arapgir'den de katılımcıların desteğiyle bir sergiye dönüştü.

Ç'engel Kafe, Ç'engel Atölye, Engelsiz Fotoğraf Derneği (ENFOD), Yusuf Karaman Özel Eğitim Uygulama Okulu, Yıldız Özel Eğitim İş Uygulama Okulu, Başkent Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Başkent Özel Eğitim Uygulama Okulu, Datça "Engelim Olmayın" Derneği, Ankara Lions Kulübü Özel Eğitim Uygulama Okulu, Mamak Ege İlkokulu ve Malatya Arapgirli çocukların gözünden yorumlanan fotoğraflar, engelli bireylerin kültürel alanda da var olduklarını gözler önüne seriyor. Engellilerin sanat alanında sesini duyurabilmelerine olanak tanıyan sergi, 11 Aralık'a kadar ÇSM Füreya Koral Salonu'nda gezilebilecek.