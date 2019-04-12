Çankaya'da sokak hayvanları yeni yuvalarına kavuşturuluyor

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, yılın ilk üç ayında 335 sokak hayvanını yeni yuvasına kavuşturdu. Hayvan sahiplenilmesi konusunda “satın alma sahiplen” anlayışını yaygınlaştırmaya çalışan Çankaya Belediyesinin hayvanları sahiplendirme politikasının hayvanları barınaktan göndermek olmadığını ifade eden yetkililer, “Biz hayvanlarımız için en iyisini arıyoruz. Onlar sokaklarda yeterince tramvaya maruz kalmış hayvanlar. İstiyoruz ki barınaktan sonraki hayatı gerçekten farklı olsun. Bunun için sahiplendirme yaparken de onlar için en iyi seçeneği bulmaya çalışıyoruz. Örneğin fazla hareketli bir köpeğimizi sahiplendireceğimiz zaman sahiplenecek kişinin bahçeli bir yerde oturuyor olmasını tercih ediyoruz” dedi.

Sahiplenmenin hayvanlar için sadece korunaklı bir yer anlamına gelmediğini dile getiren yetkililer, sokak hayvanları için en önemli ihtiyacın sevgi olduğunu belirttiler. Yetkililer, barınaktan sahiplenilen hayvanların her türlü aşı ve tedavilerinin ise ücretsiz yapıldığı bilgisini paylaştı.

Sokak hayvanlarının popülasyonu konusunda kısırlaştırmaya da önem verdiklerini ifade eden yetkililer, ilk üç ayda 759 sokak hayvanının kısırlaştırma işlemini gerçekleştirdiklerini belirtti. Merkez aynı dönem içerisinde 20 bin 254 sokak hayvanına tedaviye yönelik işlem de uyguladı.