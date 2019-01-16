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Çankaya'da sömestr keyfi

Çankaya Belediyesi, “Çocuklar İçin Ara Tatil Etkinliği” ile 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrencilere sanat ve eğlence dolu bir program hazırladı.

Hollanda Büyükelçiliği ile ortaklaşa düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler animasyon film gösterimleri, tiyatro oyunu ve animasyon atölyelerinde tatilin tadını çıkaracak.


Çocukların duygusal ve sosyal gelişimine katkı sağlayan sanatsal faaliyetlerin önemini hiçbir zaman göz ardı etmeyen Çankaya Belediyesi, ara tatilde de çocukları sanat ile buluşturacak. 22-23-24 Ocak tarihlerinde Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde düzenlenecek etkinliklere 650 çocuk katılacak. Bademlidere, Cebeci, Esat, Sokullu, Karapınar, Zübeyde Hanım ve Mürsel Uluç Çankaya Evlerinde çeşitli programlara katılan çocukların yanı sıra kayıt yaptıranların da katılabileceği etkinlikler, 10.00-17.30 saatleri arası gerçekleştirilecek.


İlk gün KLIK Animasyon Çocuk Filmleri Gösterimi ile başlayacak programın ikinci günü, Atta Festival'in “Wanted Rabbit” (Tavşan Aranıyor) oyunu ile devam edecek. “Türkiye'deki çocukların da Avrupa'daki yaşıtları gibi kaliteli oyunlar izleme hakkı var” düşüncesiyle kurulan Atta Festival'in sahneleyeceği oyun, ekolojik tema çerçevesinde minyatür şehri ele geçiren bir tavşan ve onun peşindeki üç polisin hikayesini konu ediniyor. Programın son günü ise Cinekid Sinema Atölyesi'nde çocuklar kendi öykülerini mini bir animasyon filmine dönüştürmenin heyecanını yaşayacak.


Kontenjanı sınırlı olan programa katılım için Bademlidere, Cebeci, Esat, Sokullu, Karapınar, Zübeyde Hanım ve Mürsel Uluç Çankaya Evlerine başvuru yapılması gerekiyor.

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