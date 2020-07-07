Çankaya'da spor zamanı

Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen açık hava sporu Zafer Park, Ahmed Arif Parkı ve Muharrem Dalkılıç Parkı'nda antrenör eşliğinde yeniden başladı. İlk gün katılan vatandaşlar, gerekli sağlık önlemlerini alarak spor yapmanın keyfini yaşadı.

Birlik Mahallesi Zafer Park, Dikmen Ahmed Arif Parkı ve Çayyolu'ndaki Muharrem Dalkılıç Parklarında pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yapılacak açık hava sporunun ilk gününe çok sayıda vatandaş katıldı. Profesyonel eğitmenler eşliğinde temel beden eğitimi, kültür-fizik hareketleri, pilates, step-aerobik gibi farklı branşlarda yapılan sporlara özellikle kadınların ilgi gösterdiği gözlendi. Haftanın üç günü 09.00 ile 10.00 saatleri arasında bir saat boyunca yaptıkları spor ile güne daha zinde başlayan Çankayalılar, spor yaparken tedbiri de elden bırakmadılar. Pandemi nedeniyle gereken önlemleri alan vatandaşlar, sosyal mesafeyi korumanın yanı sıra maske kullanmayı da ihmal etmediler. Çankaya'nın en güzel parklarında doğanın kucağında yapılan sporla hem psikolojik hem de fizyolojik olarak rahatlama imkanı bulan vatandaşlar spor yapmanın keyfini yaşadılar.