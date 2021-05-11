Çankaya'da tam kapanma fırsatı

Ülke genelinde uygulanan tam kapanma sürecini değerlendiren Çankaya Belediyesi, yoğunluğun azaldığı noktalarda asfalt çalışması yaptı.

Çankaya Belediyesi, yolları daha konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla ilçe genelinde birçok farklı noktada sürdürdüğü çalışmalarına tam kapanma sürecinde hız verdi. Kent merkezinde çalışmalarına ağırlık veren Çankaya Belediyesi, normalde yoğun yaya ve araç trafiğinin olduğu noktalarda asfalt çalışması yaptı. Korona virüs mücadelesi kapsamında uygulanan tam kapanmanın ikinci haftasında kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasıyla yoğun noktalar daha da tenhalaştı. Çankaya Belediyesi ekipleri de tenhalaşan kent merkezinde, Maltepe Mahallesi Özveren Caddesi ile Kızılay Mahallesi Fevzi Çakmak-1 Sokak'ta asfalt serim çalışması yaptı.

İlçe genelinde ihtiyaç duyulan her noktada onarım ve tam kaplama çalışmalarına devam edecek Çankaya Belediyesi, 2021 sezonunda 39 mahalle, 174 sokakta 106 bin 500 ton asfalt serimi gerçekleştirecek.