Çankaya'da tehlike oluşturan ağaçlar budanıyor

Çankaya Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da budama mevsiminde yoğun tempoda çalışıyor. Budama çalışmalarına devam eden Çankaya Belediyesi ekipleri, çalışmalarına kasım ayında başladı. Ağaçları bahara ve yaza hazırlamanın yanı sıra vatandaşların güvenliğini sağlamaya yönelik şekilde yürütülen çalışmalarda binlerce ağaç budandı. Kurumuş ya da kırılıp düşme tehlikesi olan dalları temizleyen ekipler, gelen ihbarlara da müdahale ederek vatandaşların can ve mal güvenliğini koruyor. Kasım ayında başlayan ve mart sonuna kadar devam edecek budama sezonunda ağaçlar bahara kurumuş dallarından arınmış ve güçlendirilmiş olarak hazırlanıyor.