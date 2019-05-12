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Çankaya'da üç büyük sergi

Kültür sanat etkinlikleri ile başkentin merkezi olan Çankaya, bu hafta üç önemli sergiye birden ev sahipliği yapıyor.

Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde devam eden "Çankaya Belediyesi Koleksiyonu" sergisi ile Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde başlayan "Zamansız" ve "Peru Amazonları" sergileri sanatseverleri bekliyor.


Çankaya Belediyesi, kültür sanat etkinlikleriyle Ankara'nın merkezi olmaya devam ediyor. Çankaya Belediyesinin iki büyük kültür-sanat merkezinde üç önemli sergi bu hafta sanatseverleri bekliyor. İlk sergi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde devam eden Çankaya Belediyesi Koleksiyonu sergisi oldu. Çankaya Belediyesinin sahip olduğu birbirinden değerli eserlerin sanatseverlerle buluştuğu sergi, 23 Mayıs'a kadar açık kalacak.



"Zamansız" eserler


Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sanatseverle buluşan 'Zamansız' karma resim sergisi de ilk günlerinde yüzlerce sanatseveri konuk etti. 21 Mayıs'a kadar açık kalacak sergide Ankaralı sanatçıların eserleri ziyaretçilerle buluşmaya devam edecek.



Muhteşem Peru fotoğrafları


Çankaya'da Mayıs ayının en dikkat çeken fotoğraf sergisi olan "Peru Amazonları" sergisi de kapılarını fotoğraf tutkunları için açtı. Peru Büyükelçiliğinin düzenlediği etkinlikte, 18 seçkin fotoğraf sanatçısı Peru'nun geniş ve çeşitlilik içeren bölgeleriyle kadim halklarını objektiflerine yansıtıyor. Bu özel fotoğraf sergisi de 21 Mayıs'a kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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