Çankaya'da üniversite tercih desteği başladı

Çankaya Belediyesi, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından hizmet binası girişindeki ofiste tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı, Karacan Akademi işbirliğinde 5 uzman rehber tarafından yürütülen ücretsiz danışmanlık hizmeti, 14 Ağustos'a kadar devam edecek. Öğrenciler, Karacan Akademi işbirliğinde, Çankaya Belediyesinde verilen hizmetten, 458 89 87 numaralı telefondan randevu alarak yararlanabiliyor. Tercih destek hizmeti, 6-14 Ağustos arası Çankaya Belediyesi Ziya Gökalp Caddesi numara 11'de verilecek.

Doğru tercih için

ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından hazırlıklarını tamamlayan Çankaya Belediyesi, 6 Ağustos'ta tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı. Çankaya Belediyesi Karacan Akademi işbirliği ile öğrencilere aldıkları puana göre en sağlıklı ve doğru tercih listesini oluşturmalarında ücretsiz destek verilirken, üniversite tercihinde bulunacak öğrenciler, 458 89 87 numaralı hat üzerinden randevu alarak hizmetten yararlanabiliyor. Randevu almadan gelen öğrencilere ise görüşme trafiği uygun olduğu ölçüde destek veriliyor.

14 Ağustos'a kadar sürecek

Ziya Gökalp Caddesi'nde bulunan Çankaya Belediyesi Hizmet Binası girişindeki salonda verilen danışmanlık hizmeti, 14 Ağustos'a kadar hafta sonu da dahil her gün 09.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşecek.