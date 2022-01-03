Çankaya'da yeni yılın ilk ayı sanatla dolu

Nazım Hikmet'in 120'nci yaşında “Nazım Moskova'da” belgesel gösterimi 21 Ocak'ta Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Çankayalılarla buluşacak.

Çankaya Belediyesi Başkent'te kültür ve sanatın nabzını tutmaya devam ediyor. Dünya Şairi Nazım Hikmet, 120'nci doğum gününde çeşitli etkinliklerle anılacak. Nazım Hikmet'in 120'nci yaşına özel olarak hazırlanan etkinliklerde; İbrahim Demirel'in küratörlüğünde “Nazım'la 120 Yıl Sergisi” 13 Ocak - 6 Şubat arası, Nebil Özgentürk'ün hazırladığı "Nazım Hikmet 120 Yaşında Belgeseli" gösterimi ile Serenad Bağcan ve Ferhat Livaneli Orkestrası Konseri 20 Ocak, büyük usta Rutkay Aziz'in rejisiyle Nazım Hikmet “Memleketimden İnsan Manzaraları” tiyatro oyunu 21 Ocak'ta Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde (DTÇSM) seyirciyle buluşacak.

Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu, katledilişinin 29'uncu yılında, 29'uncu Adalet ve Demokrasi Haftası Yılmaz Güney Sahnesi ve Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenecek etkinliklerinde anılacak.

Aralık ayında başlayan "Buluşmalar Sergisi" 9 Ocak'a kadar DTÇSM'de devam edecek. Dünyada en çok dile çevrilmiş edebi eser Küçük Prens'in dünya dillerindeki serüveni, 4 Ocak - 3 Şubat 2022 tarihleri arasında Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde sergilenecek. Küba Devrimi'nin 63'üncü yılı ise DTÇSM'de 6 Ocak'ta piyano dinletisi ile kutlanacak.

İstanbul'da Bahçe ve Çiçek Sergisi 14-24 Ocak'ta, Barok Viyolonsel Konseri 13 Ocak'ta, Muammer Sun Anma Konseri 17 Ocak'ta, Mübadele İnsanları Sergisi 26 Ocak'ta Çankaya Belediyesi kültür ve sanat merkezlerinde sanatseverlerle buluşacak.