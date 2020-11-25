Çankaya'da Youtube üzerinden kurs zamanı

Çankaya Belediyesi YouTube kanalında, soğuk porselen, dekupaj ve spor dersleri yayınlanmaya başladı.

Covid-19 pandemisinin başlamasının ardından temizlikten 65 yaş ve üstü market, eczane alışveriş hizmetine kadar her alanda vatandaşların yanında olan Çankaya Belediyesi, eğitim konusunda da önemli adımlar atıyor, kursları halkın evine taşıyor.

Çankaya Belediyesine bağlı 27 Çankaya Evinde verilen farklı branşlardaki kurslardan bazıları Çankaya Belediyesi YouTube kanalı üzerinden vatandaşlara ulaştırılıyor. Çankayalılar, YouTube'da Çankaya Belediyesi sayfasından hobi ve kişisel gelişim kurslarından soğuk porselen yapımı ve dekupaj boyama tekniği ile tüm vücut kaslarını çalıştıracak spor derslerini bölümler halinde izleyebiliyor.

Yeni videolar geliyor

Yaklaşık 8-10 dakikalık videolar kullanılarak hazırlanan her eğitimde farklı bir branş ile ilgili uygulamalı anlatımlar yapılıyor. Kazaziye (örgü teknikleriyle yapılan el sanatı), örgü ve dokuma, modern el nakışı, dekoratif ahşap süsleme ile çeşitli egzersizlerin anlatıldığı spor videolarını YouTube hesabına yükleyen Çankaya Belediyesi, yeni videoları da birbiri ardına yükleyerek daha çok vatandaşın ilgisini çekebilecek bilgilerle sayfasını donatıyor.

Çankaya Belediyesinin YouTube hesabını ziyaret eden vatandaşlar, kurs videolarının yanı sıra Çankaya'nın diğer birçok hizmeti ve açılışları hakkında da bilgi sahibi olma imkanı buluyor.