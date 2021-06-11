Çankaya'daki 19 Mayıs Gençlik Merkezi'nin inşaat çalışmaları devam ediyor

Çankaya'daki 19 Mayıs Gençlik Merkezi'nin inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Maltepe'de 22 bin 600 metrekarelik alanı kapsayan 19 Mayıs Gençlik Merkezi, 800 kişilik 7 gün 24 saat açık kütüphanesi, bilim, kültür, sanat, edebiyat, yabancı dil, spor, teknoloji, iletişim, üretim, istihdam gibi çok çeşitli alanlarda gençlere hizmet verecek.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in yeni dönemdeki en önemli yatırımlardan biri olan Maltepe'deki 19 Mayıs Gençlik Merkezi'nin inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. 19 Mayıs Gençlik Merkezi, 800 kişilik 7 gün 24 saat açık kütüphanesi, bilim ve teknoloji atölyesi, kültür, sanat atölyesi, spor salonu, akustik müzik odası, kitabevi, kafe, yabancı dil, resim ve seramik atölyeleri gibi çeşitli alanlarda gençlere hizmet verecek. 2021 yılı içinde hizmete girmesi planlanan gençlik merkezi ile ilgili bilgiler yeren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankaralı gençler için tam donanımlı bir tesisi hizmete açacaklarını söyledi. Gençlerin özellikle eğitim, kültür ve sanat mekanı ihtiyacına cevap verecek merkezde bin 126 metrekare alanda kurulacak 800 kişilik 7/24 açık bir kütüphanenin bulunacağını kaydeden Taşdelen "Yeni dönemdeki en önemli projelerimizden biri olan 19 Mayıs Gençlik Merkezi; Türkiye'deki gençlik çalışmalarının merkezi olacak. Eskiden AVM olan alana 22 bin 600 metrekarelik, ülkemize örnek bir gençlik merkezi kuruyoruz” dedi.

Ücretsiz hizmetler

Gençlere yeni bir yaşam alanı kurmayı hedeflediklerini ifade eden Taşdelen, “Gençler bizim umudumuz, gençler bizlerin ümidi. Gençler için yeni bir yaşam alanı oluşturmak adına kuracağımız Gençlik Merkezimiz 24 saat yaşayan bir yer olacak. Merkezde 800 kişilik kütüphanenin yanı sıra 4 sinema salonu, tiyatro sahnesi, meslek kursları atölyeleri, kafeteryalar, spor alanları, sanat atölyeleri yer alacak. Bizler genç nesiller için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Genç arkadaşlarımıza yönelik meslek edindirme kurslarıyla istihdam edilmelerine olanak sağlayacağız. Merkez, gençlerin kendini ifade edeceği ve geleceklerini inşa edecekleri profesyonel destek sunulacak bir alan olacak. İnternet hizmeti de kesintisiz ve ücretsiz olarak verilecek” diye konuştu.

Kariyer planlama desteği de verilecek

Her biri 50 izleyici kapasiteli 4 sinema salonu, 250 kişi kapasiteli tiyatro sahnesi, 24 saat açık 800 kişilik kütüphane, üniversite sınavına hazırlanan gençlere ve tüm gençliğe rehberlik hizmeti verecek Kariyer Merkezi bulunacak. Gençlerle, alanları bilen üniversite toplulukları ve danışman hocalarla birlikte organize edilecek atölye çalışmaları birok alanı kapsayacak. Sinema, tiyatro, edebiyat, müzik, resim, seramik, yabancı dil alanlarına ilave olarak spor alanlarında satranç, go, bilardo, masa tenisi, dart, parkur, e-spor gibi birçok alanda faaliyetler yürütülecek. Bu alanlar ayrıca eğitim faaliyetleri ve turnuvalara dönük çalışmaları da kapsayacak.