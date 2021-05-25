Çankaya'dan 65 yaş üzerine temizlik seti

Korona virüs salgınından korunmak için aşıdan sonra en etkili çözüm yollarından birisi olan temizlik konusunda vatandaşları uyaran ve bu doğrultuda kolonya ve maskeden oluşan temizlik setlerini 65 yaş üzeri vatandaşlara dağıtan Çankaya Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışının örneklerinden birisini daha gösteriyor. Pandemi sürecinde virüsün yayılmasını önleme konusunda yerel yönetimler düzeyinde önlemlerini alan ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Çankaya Belediyesi, kolonya ve maskeden oluşan temizlik setlerini 65 yaş üzeri vatandaşların evlerine giderek dağıtıyor.

“Bu salgından korunmaları noktasında elimizden ne geliyorsa yapıyoruz”

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de virüse karşı büyük bir mücadele verdiğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Vatandaşlarımızın pandemi sürecinde yanında olmaya çalışıyor ve bu salgından korunmaları noktasında elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Aşıdan sonra en etkili çözüm yollarından olan maske kullanımı, dezenfektan ve kolonya kullanımını yaygınlaştırmak için vatandaşlara temizlik seti dağıtıyoruz” diye konuştu.