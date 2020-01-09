Çankaya'dan 724 haneye evde temizlik hizmeti

Hizmetten ücretsiz olarak 65 yaş üstü, bakıma muhtaç, engelli bireyin bakımını üstlenmiş olup ev temizliğini gerçekleştiremeyen ve ekonomik yetersizlik nedeniyle temizlik hizmeti satın alamayan vatandaşlar yararlanabiliyor.

Çankaya Belediyesinin evde bakım hizmetleri kapsamında yürüttüğü evde temizlik hizmeti uygulamasında geride bıraktığımız 2019 yılında 724 hane düzenli temizlik hizmeti aldı. 65 yaş üstü, bakıma muhtaç, engelli bireyin bakımını üstlenmiş olup ev temizliğini yapamayan ve ekonomik yetersizlik nedeniyle temizlik hizmeti de alamayan vatandaşların yararlandığı hizmet, hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde gerçekleşiyor. Evde temizlik hizmetinde ilk olarak başvuran aile ziyaret ediliyor ve gerekli şartları taşıyıp taşımadığı değerlendiriliyor.

“Vatandaşın sesine kulak veriyoruz”

Evde temizlik hizmetini ihtiyacı olan ve hizmeti alma kriterlerini taşıyan vatandaşlara ücretsiz sağladıklarını belirten Çankaya Belediye Başkan Alper Taşdelen, bu hizmeti temizlik elemanı çalıştırmak için maddi yetersizliği bulunan yaşlı ve bakıma muhtaç, engelli yakınına bakmakla yükümlü yurttaşlar için sağladıklarını söyledi. Belediyelerin yardıma muhtaç her yurttaşın yanında olması gerektiğini vurgulayan Taşdelen, “Sosyal demokrat belediyecilik, ihtiyacı olanın yanında olmayı dost eli uzatmayı gerektirir. Biz bu anlayışla vatandaşlarımızın her anlamda sesine kulak veriyor, ihtiyacı olan her vatandaşımızın yanında olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Evde sağlık ve evde temizlik hizmetlerinden yararlanmak isteyen Çankayalılar, Çankaya Belediyesine başvurarak hizmet alabiliyor.