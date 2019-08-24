Çankaya'dan Barış Manço şarkıları yükseldi

Çankaya Belediyesi Orkestrası, Kuğulupark ve Ahlatlıbel Atatürk Parkı konserlerinin ardından Uğur Mumcu Parkı'nda Barış Manço şarkılarından oluşan konseriyle Çankayalılara keyifli bir akşam yaşattı.

Çankaya Belediyesi Orkestrası'nın yaz konserleri devam ediyor. Konserler dizisini Kuğulupark'ta gerçekleştirdiği 45'likler konseriyle başlatan daha sonra Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nı dolduran yüzlerce Çankayalıya unutulmaz bir 80'ler gecesi yaşatan Orkestra, son olarak Çukurambar'daki Uğur Mumcu Parkı'nda Barış Manço Şarkıları konseri düzenledi. Barış Manço'nun ölümünü 20. yılında gerçekleşen konserle yediden yetmişe herkesin şarkılarını severek dinlediği “Barış Abi" de Başkent'te bir kez daha anıldı. Şef Mehmet San'ın yönetimindeki orkestra Manço'nun unutulmaz şarkılarını yeniden yorumlarken, Uğur Mumcu Parkı'nı dolduran yüzlerce sanatsever, Barış Manço'nun efsane şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşadı.

Taşdelen'den davet var

Temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlikleri çok önemsediklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen; “Sıcak yaz günlerinde düzenlediğimiz yaz konserleri, vatandaşlarımıza keyifli anlar yaşatırken aynı zamanda ortak güzelliklerde buluşmamızı da sağlıyor. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızı bundan sonra gerçekleşecek diğer konserlerimize de davet ediyorum” dedi.

Eylül'de iki konser daha olacak

Ağustos ayında verdiği üç konserle Çankayalılardan tam not alan orkestra, Eylül ayında da konserlerini sürdürecek. Çankaya Belediyesi Orkestrası, 6 Eylül'de Çayyolu Ata Park'taki Film Müzikleri Konseri'nin ardından 13 Eylül'de de Ahmed Arif Parkı'nda gerçekleştireceği Türküler Konseri ile yaz konserleri turnesine noktayı koyacak.