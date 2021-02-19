Çankaya'dan berberlere pandemi maskesi

Çankaya Belediyesi berberlere hijyen seti dağıtımına devam ediyor.

Vatandaşların ortak kullanım alanlarından olan berberlere maske, kolonya ve dezenfektandan oluşan hijyen setini dağıtan Çankaya Belediyesi, esnafın yanında olduğunu gösteriyor. Virüsün bulaşmasını engelleyen maske, dezenfektan ve temizlik açısından önem arz eden kolonya dağıtımını koordineli bir şekilde sürdüren Çankaya Belediyesi, gündüz nüfusu 2,5 milyonu bulan Kızılay çevresindeki berberlere hijyen setini dağıtıyor.

Çankaya sınırları içerisinde yaşayan her bir vatandaşın yanında olduklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “El ele vererek bu günleri atlatacağız. Zor şartlardan geçtiğimiz bu günlerde belediye olarak vatandaşımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Çankayalı şunu iyi bilsin ki Çankaya'da hiç kimse yalnız değildir” diye konuştu.