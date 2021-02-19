İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çankaya'dan berberlere pandemi maskesi

Çankaya Belediyesi, pandemi koşullarında zor günler geçiren esnafa yardım elini uzatıyor.

Çankaya Belediyesi berberlere hijyen seti dağıtımına devam ediyor.


Vatandaşların ortak kullanım alanlarından olan berberlere maske, kolonya ve dezenfektandan oluşan hijyen setini dağıtan Çankaya Belediyesi, esnafın yanında olduğunu gösteriyor. Virüsün bulaşmasını engelleyen maske, dezenfektan ve temizlik açısından önem arz eden kolonya dağıtımını koordineli bir şekilde sürdüren Çankaya Belediyesi, gündüz nüfusu 2,5 milyonu bulan Kızılay çevresindeki berberlere hijyen setini dağıtıyor.


Çankaya sınırları içerisinde yaşayan her bir vatandaşın yanında olduklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “El ele vererek bu günleri atlatacağız. Zor şartlardan geçtiğimiz bu günlerde belediye olarak vatandaşımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Çankayalı şunu iyi bilsin ki Çankaya'da hiç kimse yalnız değildir” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.