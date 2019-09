Çankaya'dan bir yılda 757 bin kişiye hizmet

Çankaya Belediyesi, ilçe genelinde sosyal yardımlarını ve hizmetlerini sürdürüyor. Belediye son bir yılda 757 bin kişiye yaz-kış ikramları, aşure, lokma ikramlarının yanı sıra taziye çadırı, cenaze nakli, cenaze için servis gibi hizmetler verdi. Çankaya Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara da kuru gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi. Kış aylarında belediye binası önünde, üniversite kapılarında, özel etkinliklerde 735 bin kişiye çorba ile çay, yaz aylarında limonata, özel günlerde lokma, helva, aşure, hoşaf ikramlarında bulunan Çankaya Belediyesi, ihtiyaç sahibi 15 bin vatandaşa kuru gıda yardımı yaptı.

İhtiyaç duyduğunuz anda Çankaya yanınızda

Son bir yılda 471 cenaze evi önüne taziye çadırı kurup vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunmanın yanı sıra ev sahibinin taziyeye gelenlere sunduğu yemek ikramı servisini de kolaylaştıran Belediye, şehir içinde 2 bin 532, şehir dışına 982 cenaze hizmeti verdi. Cenaze yakınları için şehir içi 2 bin 642, şehir dışına da 505 cenaze servis hizmeti veren Belediye, Türk Hava Yolları (THY) ile yaptığı protokol kapsamında uçakla cenaze nakli de gerçekleştiriyor. Son bir yılda THY ile 177 cenaze nakli yapan Belediye, protokol kapsamında cenazeye refakat etmek isteyen 2 yakınına da THY biletlerinde yüzde 25 indirim sağlıyor.

Vatandaşların acı-tatlı her anlarında yanında olmanın sosyal demokrat belediyeciliğin temel felsefesi olduğunu dile getiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bizim, rant odaklı değil insan odaklı hizmet anlayışımız var. Biz halkımıza hizmet ediyoruz. Akla yatkın olmayan, vatandaşa fayda sağlamayan projelerle işimiz yok, gerekeni yapıyoruz. Halkımızın her zaman yanındayız. Çankayalılar istedikleri zaman belediyelerine ulaşabiliyor ve tüm belediye hizmetlerinden yararlanabiliyor. Biz sokakta halkımıza dondurucu soğuklarda çorba, çay özel günlerde lokma, aşure gibi ikramlarda bulunuyoruz. Vatandaşlarımız cenazelerini gereği gibi kaldırsınlar diye her türlü kolaylığı sağlıyoruz. THY ile şehir dışı cenaze taşıma işlemine de kolaylık getirdik, ücretsiz nakil hizmeti veriyoruz. Belediye halkı için vardır” diye konuştu.