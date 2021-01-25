Çankaya'dan çocuklara karne hediyesi

Çankaya Belediyesi, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk yarısını salgının getirdiği zor koşullarda tamamlayan öğrencilere sanal şenlik düzenledi. "Tatilde Şenlik Var" başlığıyla, 27 Ocak - 14 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikte tiyatro gösterileri, konser ve oyun atölyeleri belediyenin YouTube kanalı üzerinden minik öğrencileri eğlendirirken yeni şeyler öğrenmelerini de sağlayacak.

Çocuk oyunları, mini konser, illüstrasyon, pandomim, kukla ve karikatür atölyeleri ile çocuk yogası gibi etkinliklerden oluşan şenlik programını öğrenciler ekranlardan rahatlıkla takip edilebilecek. Hazırlanan programda yer alan tüm etkinlikler yarıyıl tatili boyunca izlenebilecek.

Çankaya Belediyesi olarak her alanda çalışmayı, yeni proje ve etkinliklere imza atmayı sürdürdüklerini kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Biz en çok çocukların belediyesiyiz dedik ve sözümüzün arkasında durmaya devam ediyoruz. Tekrar sahneleri alkış sesleriyle dolduracağımız günleri özlemle beklerken tüm çocuklarımıza geçirecekleri sağlıklı ve mutlu şenlikli bir tatil dönemi diliyorum" ifadelerini kullandı.

Şenlik programının 27 Ocak - 14 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek ve www.youtube.com/cankayabelediye adresinde yayınlanacak.