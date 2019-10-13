Çankaya'dan çocuklara okul müze günleri

Çankaya Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile 7'den 70'e her kesimden insana hizmet etmeye devam ediyor. Çocukların Belediyesi yaklaşımı ile çocuklara yönelik projelere ağırlık veren Çankaya Belediyesi, 7 yıldan bu yana sürdürdüğü Okul Müze Günleriyle çocukların hem tarihi öğrenmelerini hem de hayal dünyalarına yolculuk yapmalarını sağlıyor.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Ankara Şubesi ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukları müze ile tanıştıran Çankaya Belediyesi 7 yıllık süreçte 1900 çocuğa ulaştı.

Çocuklara 3 gün boyunca tarih, müze ve müzecilik kavramlarının anlatıldığı drama, müze ve uygulama eğitimlerinin verildiği Okul Müze Günlerinde çocuklar Anadolu Medeniyetler Müzesini gezerek tarihsel yolculuğa çıktılar.

Çocuklar drama ve müze gezisinden sonra belediyenin Sokullu Çankaya Evinde konusunda uzman eğitmenler eşliğinde kartonlara Anadolu Medeniyetler Müzesindeki arkeolojik eserleri resmettiler.