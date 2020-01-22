Çankaya'dan çorbalı “günaydın”

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ankaralılara sıcak çorbayla “günaydın” diyen Çankaya Belediyesi, Ziya Gökalp Caddesi'nde bulunan başkanlık binası, ODTÜ ve Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü önünde vatandaşlara sıcak çorba dağıtımını sürdürüyor.

Çankaya Belediyesi, soğuk havaların etkili olduğu Ankara'da vatandaşlara saat 07.00-09.00 saatleri arasında sıcak çorba ikram ediyor. Kentin en yoğun olduğu Kızılay'dan geçen Ankaralıları sıcak çorbayla karşılayan Çankaya Belediyesi, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi A1 kapısında öğrencilere ve vatandaşlara sıcak çorba dağıtıyor. 2015 yılından bu yana yaklaşık 1 milyon kişiye sıcak çorba ikramında bulunan belediye, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü ve ODTÜ önünde öğrencilerin de içini ısıtıyor. Çorba dağıtımı kış boyunca devam edecek.