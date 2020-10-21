Çankaya'dan Cumhuriyetin 97. yılına armağan: Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi

yılını Çiğdem Mahallesi'ne yapılan Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi ile taçlandırıyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çiğdem Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hizmete açılacağını açıkladı. Taşdelen'in yeni hizmet binasına isim önerisi için Twitter'dan başlattığı kampanya ile adı belirlenen Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi, kapalı yüzme havuzu ve spor kompleksi olarak hizmet verecek.

Pandemi döneminde de yatırımlara devam ettiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Ülkemizin en modern kapalı yüzme havuzu ve spor merkezlerinden birisi olan Çiğdem Mahallesi'ndeki tesisimizin inşaatını tamamladık. Kapalı yüzme havuzu ve spor merkezimizin isimlendirilmesine Çankayalılar büyük bir ilgi göstererek Ata'mızın adını uygun görerek en doğru kararı verdi. Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezimiz, Çankaya'da bir ilk olarak hizmete açtığımız Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu'ndan sonra ikinci havuzumuz olacak. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yılında Çankaya'mıza armağan ediyoruz” dedi.

Birlik Mahallesi'nde açılan Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu ile birlikte Çankayalıların yıllardır özlemini duyduğu ihtiyacı giderdiklerini belirten Taşdelen, “Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezimizde de çocuklarımızın beden eğitimi derslerine katkı vereceğiz. Çankaya Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle yaptığımız protokol kapsamında çocuklarımız beden eğitimi derslerini Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu'nda yapabildiği gibi bu havuzumuzda da yapabilecek” diye konuştu.

Çiğdem Mahallesi'nde inşa edilen havuz, 25 metre uzunluğunda ve altı kulvardan oluşuyor. 15 metrekarelik rehabilite-eğlence havuzunun bulunacağı tesiste ayrıca vatandaşlar için yoga, pilates, aerobik ve step alanları da yer alacak.