Çankaya'dan dört dörtlük galibiyet

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Futbol Takımı, Sesi Görenler Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam ediyor. Çankaya, Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü'nü 4-0 mağlup etti.

Lige ambargo koyan ve üst üste elde ettiği 7 şampiyonlukla zirvenin tek sahibi olan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Futbol Takımı, ligin 11. haftasında karşılaştığı Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü'nü 4-0 mağlup etti.

Ligde 10 galibiyet ve 1 yenilgi ile liderliğini sürdüren Çankaya Belediyesi Görme Engeliler Spor Kulübü'nün son maçına Kahraman Kurbetoğlu damga vurdu. Galibiyetin mimarı olan ve liderliği perçinleyen maçta Kahraman Kurbetoğlu 4 gol birden atarak Çankaya'nın zirvede tek başına yer almasını sağladı. Bu sene tekrar şampiyonluk parolasıyla yoluna emin adımlarla ilerleyen Çankaya Belediyesi, bu galibiyetle şampiyonluğun tek favorisi olduğunu gösterdi.