Çankaya'dan Frankfurt'a "iklim dostu kadınlar” ziyareti

Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında Almanya'nın Frankfurt Belediyesi ile ortak çalışma yürüten Çankaya Belediyesi, “Building Resilient City Through Empowering Women-Kadınları Güçlendirerek Dirençli Kentler Oluşturma Projesi” kapsamında Frankurt'a ikinci ziyaretini gerçekleştirdi.

Çankaya Belediyesi, AB Şehir Eşleştirme Hibe Programı (TWIN) kapsamında Almanya'nın Frankfurt kenti ile işbirliği içinde, Kadın Muhtarlar Derneği ve Doğa Koruma Merkezi ortaklığında 2019 yılı Şubat ayında başladığı "Kadınları Güçlendirerek İklim Değişikliğine Dirençli Bir Kent Oluşturmak" konulu projede, Frankfurt Belediyesini ziyaret etti. İklim dostu uygulamaların gözlemlenmesi ve iklim odaklı işbirliklerinin sürdürülmesi amacıyla gerçekleşen ziyarete, Çankaya Belediyesinin ilgili birimlerinden kadın çalışanlar katıldı.

Projenin hedef kitlesine ulaşılabilirliğinin sağlanması için kendi alanlarındaki çekirdek çalışma gruplarını eğitecek belediyenin çeşitli birimlerinde, Çankaya Evlerinde ve gündüz bakım evlerinde görevli kadın personel, “Kadınları Güçlendirerek Dirençli Bir Kent Oluşturmak” projesi kapsamında Frankfurt Belediyesi uygulamalarını yerinde gözlemledi. Proje faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini hedefleyerek proje ortakları ile toplantılar gerçekleştiren Çankaya Belediyesi heyeti, “İklim Dostu Kadınların” Frankfurt'taki eğitim çalışmalarının ve iyi uygulamaların Çankaya'ya uyarlanması konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

Kadınları Güçlendirerek Dirençli Bir Kent Oluşturmak projesi kapsamında Frankfurt Belediyesinin kadın odaklı iklim çalışmalarını yerinde inceleyen Çankaya Belediyesi “İklim Dostu Kadınlar” heyeti, yerelde katılımcı bir iklim politikası oluşturmak adına da çalışmalarını sürdürüyor. Dış İlişkiler Müdürlüğünün koordinasyonunda iklim ve kadın konularında çalışan personel tarafından yürütülen projede, cinsiyete duyarlı bir iklim eylemi için farkındalık oluşturmak ve katılımcıların toplumsal cinsiyet eşitliğini iklim politikalarına ve projelere dahil etme kapasitesini geliştirmek hedefleniyor.