Çankaya'dan gençlere 19 mayıs armağanı “akıllı sınav”

Çankayalı gençler, TYT ve AYT olmak üzere yapılacak iki sınava ya da tek sınava 15-26 Mayıs tarihleri arasında ücretsiz başvuru yapabilecek. Sınava katılım 10 bin kişi ile sınırlı olacak.

Çankaya Belediyesi, 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS öncesi Çankayalı gençlere online “akıllı sınav” yapacak. Gençler, TYT ve AYT olmak üzere yapılacak iki sınava ya da tek sınava ücretsiz başvuru yapabilecek. Online sınava katılmak isteyen Çankayalı gençler, akillisinav@cankaya.bel.tr e-posta adresine ad, soyad, T.C. kimlik numarası, ikamet adresi ve e-posta adresi ile başvuruda bulunabilecek. TYT sınavı 30 Mayıs Cumartesi 09.00-22.00, AYT sınavı 31 Mayıs Pazar 09.00-22.00 saatleri arasında yapılacak. Öğrencilerin bu saat dilimlerinde istedikleri saatte girebilecekleri sınavın sonuçları 1 Haziran'da duyurulacak.

Gençlerin dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalarak geleceklerini belirleyecek sınava hazırlanmak zorunda olduklarını, bu süreçte kendilerine gerçek YKS formatında deneme sınavı imkanı sunma amacı taşıdıklarını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Akıllı sınav ile YKS sınavına evlerinde hazırlanan gençlerimize online sınav desteği veriyoruz. Bu zor dönemde evde kalarak eğitim ve öğretime devam ettiklerini biliyor ve sürecin zorluklarını gözlemliyoruz. Akıllı sınav gerçek YKS formatında Karacan eğitim kurumu olacak, değerlendirme sonucunda gençlerimiz hangi konularda yeterli hangi konularda eksik olduklarını görecekler. Online deneme sınavı sonunda gençlerimiz performanslarını ve akranları arasında yerini görme imkanı bulacak. Bu deneme sınavıyla ortaya çıkacak verileri uzmanlar kapsamlı bir şekilde tek tek yorumlayarak öğrencilerle paylaşacak. Bu da YKS sürecinde yol gösterici olacaktır” dedi.

Sınava katılmak isteyen öğrenciler, akillisinav@cankaya.bel.tr e-posta adresine katılmak istedikleri sınavları belirterek ad, soyad, TC kimlik numarası, ikamet bilgileri ile başvuru yapabilecekler. Bilgiler, kişisel bilgilerin korunmasına dair yasal düzenlemeler çerçevesinde deneme sınavı dışında herhangi bir yerde kullanılmayacak. 15-26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak başvurular sonunda sınavı yapacak kurum tarafından e-posta adreslerine, 30 Mayıs tarihinde aktif hale gelecek ve iki gün geçerli olacak online sınava giriş şifresi ve sınav modülü bilgisi gönderilecek. Sınav sonuçları eğitim kurumu tarafından ayrıntılı değerlendirilerek, 1 Haziran'da öğrencilere iletilecek.